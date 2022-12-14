تباطؤ النمو في قطاع التوظيف في كوريا للشهر السادس في نوفمبر

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أضافت كوريا الجنوبية أكثر من 600 ألف وظيفة في شهر نوفمبر الماضي، لكن النمو في قطاع التوظيف تباطأ للشهر السادس على التوالي.وقال تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء إن عدد الذين لديهم وظائف في نوفمبر قد بلغ 28 مليونا و421 ألفا، وبزيادة مقدارها 626 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وهي أكبر زيادة على أساس سنوي لأشهر نوفمبر منذ عام 1999، عندما تمت إضافة مليون و210 آلاف وظيفة.وعلى الرغم من أن الشهر الماضي كان الشهر الحادي والعشرين على التوالي الذي يشهد نموا في عدد الوظائف منذ مارس من العام الماضي، إلا أن وتيرة النمو على أساس سنوي تباطأت للشهر السادس على التوالي بعد أن بلغت 935 ألفا في مايو. وسجل شهر يناير أعلى مستوى له منذ 22 عاما حيث تمت إضافة أكثر من مليون وظيفة، وهو ما استمر حتى فبراير قبل أن ينخفض عدد الوظائف الجديدة إلى 800 ألف في مارس وأبريل، ثم تجاوز 900 ألف وظيفة في مايو.وارتفع معدل التوظيف لمن تزيد أعمارهم عن 15 عاما بنسبة 1.2% على أساس سنوي ليصل إلى 62.7% الشهر الماضي، وهو أعلى معدل لأشهر نوفمبر منذ أن بدأت الدولة في تجميع البيانات ذات الصلة في عام 1982.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0.3% على أساس سنوي إلى 2.3%، وهو أقلى مستوى لأشهر نوفمبر منذ عام 1999.