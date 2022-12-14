انخفاض أسعار المنازل والأراضي في كوريا بحوالي 6% العام القادم

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ستنخفض القيمة الرسمية للأرض والمنازل في كوريا الجنوبية بحوالي ستة بالمائة في العام القادم مقارنة بهذا العام، وهو أول انخفاض من نوعه منذ عام 2009.وسوف تنخفض القيمة الرسمية للمنازل المنفصلة المكونة من أسرة واحدة بنسبة 5.95% العام القادم، بينما ستنخفض أسعار الأراضي الرسمية بنسبة 5.92%.وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل اليوم الأربعاء إنها ستتلقى آراء الملاك حتى يوم 2 يناير القادم، وسوف تعلن الأسعار النهائية يوم 25 يناير.وقد واصلت الحكومة الكورية رفع القيمة الرسمية للعقارات لكي تتوافق مع أسعار السوق، ولكن تم اتخاذ قرار الشهر الماضي بتخفيض المعدل إلى مستويات 2020 في محاولة لتقليل الأعباء الضريبية عن مالكي المنازل والعقارات وسط الركود في سوق العقارات.ويذكر أن هذه القيم المقوّمة رسميا للعقارات تعتبر بمثابة معايير رئيسية للضرائب بما في ذلك ضريبة الممتلكات، وضريبة ملكية العقارات الشاملة، وأقساط التأمين الصحي، ومعاشات التقاعد الوطنية. ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض القيمة الرسمية إلى تخفيض أعباء ضريبة الملكية.