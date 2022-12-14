وزير المالية الكوري يعلن عن استراتيجية النمو الجديدة للعام القادم

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أعلن وزير المالية الكوري "تشو كيونغ هو" أن الحكومة ستطلق "استراتيجية النمو الجديدة 4.0" للعام القادم من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.وقدم الوزير هذه الخطة خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد اليوم الأربعاء، مشيرا إلى ظهور علامات واضحة على تباطؤ الاقتصاد الحقيقي بسبب انكماش النمو في الاقتصاد العالمي وتراجع سوق الرقائق.وقال الوزير "تشو" إن تخفيف الضغط التصاعدي دفع التضخم إلى ما بعد ذروته، ولكن من المرجح أن يظل مرتفعا في الوقت الحالي، كما يُتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل كبير بسبب التأثير الأساسي. وللخروج من هذه الأزمة، تخطط الحكومة الكورية لتنفيذ استراتيجية إنشاء محركات نمو جديدة في صناعات التكنولوجيا الفائقة.وأضاف الوزير "تشو" أن الحكومة ستحدد وتتابع المشروعات الرئيسية في مجالات قطاعات التكنولوجيا الفائقة والتحول الرقمي، مع تحسين أنظمة دعم الدولة في البحث والتطوير والتمويل وتخفيف اللوائح، وكذلك التعاون مع البلدان الأخرى.وفيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية للعام القادم، قال وزير المالية إن الحكومة ستركز على تجاوز الأزمة والارتقاء بالبلاد إلى مستوى أعلى من خلال التعامل بشكل استباقي مع المخاطر والمتغيرات الاقتصادية.