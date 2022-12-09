كوريا تسجل أكثر من 80 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 80 ألفا لليوم الثاني على التوالي.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 84 ألفا و571 حالة، بانخفاض مقداره حوالي ألفي حالة عن اليوم الأسبق، وبزيادة مقدارها حوالي 9 آلاف حالة مقارنة بيوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي.وبهذا يكون قد تم تسجيل أعلى مستوى من عدد حالات الإصابة الجديدة على أساس ايام الثلاثاء منذ 13 أسبوعا.ومن بين الإصابات الجديدة، تم تأكيد 73 إصابة لدى الوافدين من الخارج.وزاد عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة بمقدار 3 أشخاص خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ 463 شخصا.وبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 31 ألفا و174 حالة وفاة حتى الآن، بعد أن شهد زيادة بمقدار 46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.