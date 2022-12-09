الرئيس الكوري يعرب عن أمله في رفع مستوى العلاقات مع الإمارات

Photo : YONHAP News

قال مكتب الرئاسة الكورية اليوم الأربعاء إن "كيم ديه كي" المبعوث الخاص للرئيس الكوري "يون صوك يول" قام بزيارة لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" في قصر البحر في أبو ظبي، وسلمه رسالة خطية من الرئيس "يون"، أعرب فيها عن أمله في رفع مستوى العلاقات بين البلدين.وخلال اللقاء، قال المبعوث الكوري "كيم" إن الإمارات العربية المتحدة هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي أقامت علاقات مشاركة استراتيجية خاصة مع كوريا الجنوبية.ومن جانبه، أكد رئيس الإمارات الشيخ "محمد بن زايد" أن بلاده ستقف دائما إلى جانب كوريا، معربا عن أمله في تعزيز التعاون بين البلدين.وحضر اللقاء أكثر من 150 من المسؤولين البارزين من الديوان الملكي ومجلس الوزراء والبرلمان، وهو ما يدل على عزم الإمارات القوي على تعزيز التعاون مع كوريا.ومن جهة ثانية، التقى المبعوث الكوري "كيم" مع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي "خلدون خليفة أحمد المبارك" وتبادل معه الآراء حول سبل تنمية التعاون الاستراتيجي بين البلدين في مجالات الطاقة النووية والاستثمار والصناعات الدفاعية.كمما اجتمع "كيم" مع وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي "سلطان بن أحمد الجابر" وبحث معه القضايا المتعلقة بالتعاون في مجالات الطاقة وتغير المناخ.