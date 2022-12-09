بنك التنمية الآسيوي يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الكوري في العام القادم

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توقع بنك التنمية الآسيوي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 1.5%، بانخفاض 0.8% عن توقعاته الصادرة في شهر سبتمبر الماضي.وجاءت هذه التوقعات في تقرير صادر عن بنك التنمية الآسيوي اليوم الأربعاء، حيث قال إن الاقتصاد الكوري في العام القادم سيسجل معدل نمو أقل مما كان متوقعا في السابق بسبب عدد من العوامل السلبية الخارجية، مثل الركود الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة.وتعد توقعات بنك التنمية الآسيوي الأخيرة لمعدل النمو الاقتصادي الكوري للعام القادم أقل مما توقعات المؤسسات المالية المحلية والدولية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك المركزي الكوري، ومعهد التنمية الكوري، ووكالة فيتش للتصنيف الائتماني.وكانت الحكومة الكورية قد توقعت في شهر يونيو الماضي أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري في العام القادم إلى 2.5%، لكن هذه التوقعات قابلة للتخفيض إلى نطاق 1%.ومن ناحية أخرى، حافظ بنك التنمية الآسيوي على توقعاته حول معدل النمو الاقتصادي الكوري لهذا العام عند مستوى 2.6%.