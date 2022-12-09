رئيس المخابرات السابق ينفي تلقى أوامر بحذف معلومات عن مقتل مسؤول مصائد السماك

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مثُل الرئيس السابق لهيئة المخابرات الوطنية الكورية الجنوبية "بارك جي وان" أمام النيابة العامة لاستجوابه بشأن التستر المزعوم على حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي على يد جنود كوريين شماليين في عام 2020.ووصل "بارك" إلى مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية في الساعة التاسعة و50 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء، حيث قال للصحفيين إنه لم يتلق أي أوامر من الرئيس السابق "مون جيه إين" أو مستشار الأمن القومي السابق "صوه هون" لحذف المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بمقتل مسؤول مصائد الأسماك.كما نفى "بارك" الاتهامات بأنه أصدر أوامر لموظفي المخابرات بحذف المعلومات الخاصة بالقضية.وقد رفعت وكالة المخابرات الوطنية شكوى إلى مكتب المدعي العام الأعلى ضد "بارك" اتهمته فيها بحذف تقارير متعلقة بالمخابرات دون تصريح، بخصوص مقتل المسؤول الكوري في عام 2020.ويشتبه الادعاء في أن "بارك" الذي شغل منصب رئيس وكالة المخابرات الوطنية خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مايو من عام 2022، قد أمر مسؤولي المخابرات بحذف التقارير بناء على أمر تلقاه من مستشار الأمن القومي "صوه"، وذلك بعد حضور اجتماع لمجلس الوزراء عقد لبحث القضية في اليوم التالي للحادث.