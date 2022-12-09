الحكومة تقدم دعما ماليا للآباء لرعاية الأبناء الذين تقل أعمارهم عن عام

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قررت الحكومة الكورية تقديم دعم مالي يبلغ 700 ألف وون شهريا بدءا من العام القادم للآباء الذين لديهم أطفال تقل أعمارهم عن عام واحد، وسوف يتم زيادة قيمة الدعم لتكون مليون وون شهريا في عام 2024.جاء هذا القرار في الخطة الرابعة متوسطة وطويلة الأجل لرعاية الأطفال، التي سيتم تطبيقها اعتبارا من العام القادم ولمدة 5 سنوات.وتهدف الخطة إلى مواجهة مشكلة انخفاض الخصوبة في البلاد رغم ضخ مبالغ مالية تقدر بمئات المليارات من الدولارات من أجل زيادة الخصوبة.وبموجب هذه الخطة، سيتم تقديم 350 ألف وون شهريا اعتبارا من العام القادم للآباء الذين يربون أطفالا تزيد أعمارهم عن عام، على أن تكون القيمة 500 ألف وون بدءا من عام 2024.كما تقضي الخطة بتوسيع آفاق خدمة رعاية الأطفال لتشمل 10 آلاف طفل إضافي، وزيادة مدة الخدمة بـ30 دقيقة يوميا.وسيتم بموجبها زيادة عدد مراكز رعاية الأطفال الوطنية والعامة بمقدار 2,500 مركز، لتصل حصة المراكز الوطنية والعامة من إجمالي عدد مراكز رعاية الأطفال إلى 50% من 37% حاليا.الجدير بالذكر أن معدل الخصوبة الكلي في العام الماضي بلغ 0.81 طفل، مسجلا بذلك أقل مستوياته محليا وعالميا.