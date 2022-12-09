جين يبدأ خدمته العسكرية الإلزامية

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انضم الفنان "جين" العضو الأكبر سناً في فرقة بي تي إس إلى الخدمة العسكرية الإلزامية أمس الثلاثاء، وتجمع عدد كبير من المعجبين والصحفيين لرؤية لحظة دخوله الوحدة العسكرية في منطقة يون تشون بمقاطعة كيونغ كي.وقد حذرت شركة "بيك هيت ميوزيك" التي ينتمي إليها جين من الازدحام، حيث قالت إنه ليس هناك فعالية رسمية خاصة في موعد انضمامه وأوصت محبيه بعدم زيارة الموقع من أجل الوقاية من الحوادث الأمنية الناتجة عن الازدحام.وأرسلت قوات الجيش والشرطة والحكومة المحلية حوالي 300 عنصر إلى الموقع، إلى جانب تخصيص سيارات للإسعاف. لكن لم يحدث أي مشاكل، وقدم المعجبون تحياتهم له.ودخل جين الى الوحدة العسكرية الخاصة بالجنود الجدد دون فعالية رسمية، بينما وصل أعضاء بي تي اس الآخرون الى الوحدة في 6 سيارات لتوديعه.وقامت وسائل الإعلام الأمريكية والبريطانية بتغطية لحظة التحاقه بالوحدة بالبث المباشر، حيث قالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية إن انضمام جين للجيش يشير الى دخول فرقة "بي تي إس" لعصر جديد.الجدير بالذكر أن جين الذي ولد في عام 1992 يعد أكبر فناني الفرقة سنا. وبتوصية من وزارة الثقافة والرياضة والسياحة حسب قانون الخدمة العسكرية الذي تم تعديله في عام 2020، تم تأجيل موعد انضمامه إلى الخدمة العسكرية حتى نهاية هذا العام. ولكن حسب إرادته للالتزام بالخدمة العسكرية، تقدم بطلب لإلغاء التأجيل.