المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يقوم بزيارة لكوريا الجنوبية

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يستهل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو غروسي" اليوم الأربعاء زيارته لكوريا الجنوبية، والتي تستمر 3 أيام.وفي أثناء إقامته في سيول، سيجتمع "غروسي" غدا الخميس مع وزير الخارجية الكوري "بارك جين" ويبحث معه القضية النووية لكوريا الشمالية والقضايا المتعلقة بتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية اليابانية إلى البحر.كما سيجري لقاءات مع المسؤولين الكوريين ذوي الصلة بصناعة الطاقة النووية، بمن فيهم وزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "لي جونغ هو".وكان من المقرر أن يقوم "غروسي" بزيارة لكوريا بدءا من يوم الثالث عشر من ديسمبر ألا أنه تم تأجيلها لأسباب عمل.وتعد هذه هي المرة الأولي التي يقوم فيها مدير عام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة لكوريا الجنوبية منذ 5 سنوات بعد أن زار المدير العام السابق "يوكيا أمانو" البلاد في شهر سبتمبر من عام 2017.