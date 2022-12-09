إنشاء قيادة فضائية أمريكية في كوريا الجنوبية

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تم إنشاء قيادة فضائية داخل القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية لمراقبة الصواريخ الكورية الشمالية، وذلك في احتفال أقيم اليوم الأربعاء في قاعدة القوات الأمريكية في أوسان بمقاطعة كيونغ كي.وتعد وحدة القوة الفضائية هذه الثالثة من نوعها التي تنشؤها الولايات المتحدة خارج الأراضي الأمريكية بعد الوحدتين تم إنشاؤهما داخل قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة القوات الأمريكية المركزية.وحضر الاحتفال قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، وقائد وحدة القوة الفضائية التابعة لقيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي تم إنشاؤها في أواخر شهر نوفمبر الماضي.وستكون وحدة القوة الفضائية الأمريكية في كوريا الجنوبية تابعة لقيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وبهذا ستكون القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قادرة على إصدار تحذيرات صاروخية في الوقت الحقيقي.