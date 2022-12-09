معارضة أمريكية لمعالجة مخاوف سيول بشأن قانون تخفيض التضخم

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صرح أحد كبار الأعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي بأنه يعارض أي تحرك محتمل من قبل واشنطن للتخفيف من مخاوف شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية بشأن قانون تخفيض التضخم الأمريكي. ووفقا للجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أوضح رئيس اللجنة "جو مانشين"، من الحزب الديمقراطي، عن ولاية غرب فيرجينيا، موقفه في رسالة إلى وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين".وقالت اللجنة إن "مانشين" حث الإدارة الأمريكية في رسالته على التمسك بالتفسير الحرفي للقسم الوارد في القانون الذي يحدد نطاق السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على الامتيازات الضريبية التي تصل إلى 7 آلاف و500 دولار أمريكي.وقال السيناتور الأمريكي إن القانون بخلاف ذلك التفسير الصارم سيفشل في تحقيق الهدف منه، وهو جذب الشركات إلى أمريكا الشمالية، مما يعرض صناعة السيارات الأمريكية للخطر.وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت شركة "هيون ديه موتور" وشركة "كيا موتورز" التابعة لها، الحكومة الأمريكية إلى تفسير القانون بحيث يشمل سيارات الإيجار والسيارات المستأجرة لفترات طويلة والسيارات المستخدمة لمشاركة الرحلات، في محاولة لتقليل الخسائر المتوقعة من القانون الأمريكي.