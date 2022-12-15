المكتب الرئاسي يدعو إلى سرعة تمرير ميزانية 2023

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دعا المكتبُ الرئاسي الكوري البرلمانَ إلى سرعة تمرير خطة ميزانية الحكومة للعام القادم من خلال التوافق بين الحزبين الرئيسيين، حيث ظلت الخلافات مستمرة بين الطرفين قبل يوم واحد فقط من انتهاء المهلة التي حددها رئيس البرلمان.ونقل مسؤول رئاسي رفيع المستوى موقف الرئاسة في اجتماع مع الصحفيين أمس الأربعاء، عندما سُئل عن "الإنذار" الذي أصدره الحزب الديمقراطي المعارض للمعسكر الحاكم بالتوصل إلى حل وسط نهائي.وشدد المسؤول على ضرورة تمرير خطة الميزانية، قائلا إن الكثير منها قد وُضع لحماية الفئات الضعيفة في المجتمع.وفي وقت سابق من اليوم، اتهم "بارك هونغ كيون" زعيم نواب الحزب الديمقراطي المعارض في البرلمان، حزب قوة الشعب الحاكم بالاتباع الأعمى للرئيس "يون صوك يول" ورفضه التزحزح عما أسماه بالتخفيض الضريبي لأصحاب الثراء الفاحش، وهدد بأن الحزب الديمقراطي الذي يسيطر على الأغلبية سوف يمرر ميزانيته الخاصة، ما لم يُظهر الحزب الحاكم رغبته في التفاوض.ويختلف الحزبان بوجه خاص حول اقتراح الحزب الحاكم بتخفيض الحد الأقصى لمعدل ضريبة الشركات من 25% إلى 22%، كما يسعى الحزب الديمقراطي إلى تخفيض حجم الميزانية البالغة 639 تريليون وون بمقدار 2 ترليون وون.