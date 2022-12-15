توقعات بهطول ثلوج كثيفة في كانغ وان وتشونغ تشُنغ

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من المتوقع تساقط المزيد من الثلوج الكثيفة في المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية، اليوم الخميس.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن مناطق الهواء الدافئ والبارد سوف تتصادم وسط توسع الإعصار القاري المضاد، ليؤدي ذلك إلى تساقط ثلوج وصقيع في المناطق الوسطى اعتبارا من فترة الظهيرة، اليوم الخميس.ومن المتوقع أن يتساقط ما يتراوح بين 2 و7 سنتيمترات من الثلوج في المناطق الداخلية من مقاطعة "كانغ وان" والأجزاء الوسطى والجنوبية منها ومن مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ".ويُتوقع أيضا أن تشهد سيول وإنتشون والمناطق الساحلية الغربية من مقاطعة "كيونغ كي" تساقط ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلوج، إلى جانب المناطق الشمالية من مقاطعة "كانغ وان" ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ" ومقاطعة جنوب "جولا"، وكذلك المناطق الجنوبية من مقاطعة "تشونغ تشُنغ".وسوف يخف تأثير موجة البرد التي اجتاحت البلاد أمس الأربعاء بدءا من اليوم الخميس، حيث سترتفع درجة الحرارة بمقدار 3 درجات مئوية. لكن موجة البرد ستعود مرة أخرى يوميْ الجمعة والسبت، حيث تنخفض درجات الحرارة في العاصمة إلى ما دون 11 درجة مئوية تحت الصفر.