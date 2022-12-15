المشتبه به الرئيسي في فضيحة تطوير الأراضي يحاول الانتحار

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تلقت سلطات الطوارئ بلاغا من محامي "كيم مان بيه"، المشتبه به الرئيسي في فضيحة تطوير الأراضي في "ديه جانغ دونغ"، بأنه حاول الانتحار، لكن إصابته لم تهدد حياته.وأجرى المحامي المكالمة الطارئة في حوالي الساعة 9:50 من مساء أمس الأربعاء، قائلا إن "كيم" حاول الانتحار داخل سيارة في مدينة "سو وان".ووفقا للشرطة، طعن "كيم" نفسه في رقبته وصدره في الساعة 2 صباح الأربعاء، وظل في السيارة لبعض الوقت قبل الاتصال بمحاميه لإبلاغه بمحاولة الانتحار، واتصل المحامي بالطوارئ بعد وصوله إلى السيارة مساء الأربعاء، حيث تم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.ويُحاكم "كيم" في قضية فساد كبيرة تورط فيها أيضا مساعدون مقربون من "لي جيه ميونغ"، رئيس الحزب الديمقراطي المعارض. ويمتلك "كيم" شركة إدارة الأصول المثيرة للجدل "هواتشون ديه يو".وقد احتُجز "كيم" في نوفمبر من عام 2021، ثم أطلق سراحه في الشهر الماضي بعد انتهاء فترة الاحتجاز.