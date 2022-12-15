استمرار الموجة الباردة في المناطق الداخلية الوسطى

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من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة وتساقط الثلوج الكثيفة في المنطقة الوسطى من كوريا الجنوبية، اليوم الخميس.ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الكورية، من المتوقع أن يصل ارتفاع الثلوج إلى أكثر من 10 سنتيمترات في المناطق الداخلية الوسطى، بينما سيبلغ ارتفاعها ما بين 3 و8 سنتيمترات في منطقة العاصمة سيول والمناطق الوسطى الأخرى، وستشهد مناطق أخرى من البلاد ما يصل إلى 5 سنتيمترات من الثلوج.ومن المتوقع أن يتوقف سقوط الثلج في منطقة العاصمة الكبرى في وقت متأخر من فترة ما بعد الظهر، لكنه سيستمر حتى ليلة الخميس في أجزاء أخرى من البلاد.كما تستمر موجة البرد في المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، حيث انخفضت درجات الحرارة إلى حوالي 10 درجات مئوية تحت الصفر صباح اليوم.ولكن من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بعد الظهر إلى ما بين 0 و10 درجات مئوية، بزيادة ما بين 6 و9 درجات مئوية عن اليوم السابق.