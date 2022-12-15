مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يرفع سعر الفائدة بـ0.5%

Photo : YONHAP News

قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0.5%، ضمن جهوده المستمرة لكبح جماح التضخم المرتفع.وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أمس الأربعاء، قال المجلس إنه رفع سعر الفائدة القياسية قصيرة الأجل بمقدار نصف نقطة مئوية.وبذلك أصبح النطاق المستهدف للفائدة هو 4.25% إلى 5.5%.ويأتي القرار الأخير برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5 نقطة مئوية بعد رفعها 4 مرات بمقدار 0.75%، في كل من يونيو ويوليو وسبتمبر ونوفمبر.وبعد القرار الأخير، أصبح سعر الفائدة الأساسي للبنك المركزي الكوري أقل بمقدار 1.25 نقطة مئوية عن سعر الفائدة الأمريكية.ومن المتوقع زيادة سعر الفائدة الأمريكي في العام القادم أيضا، حيث يتوقع صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.1% بحلول نهاية عام 2023.