كوريا تسجل أكثر من 70 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

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تجاوز عدد الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية مستوى 70 ألفا مع عودة تفشي الفيروس في فصل الشتاء.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 70 ألفا و154 حالة، من بينها 38 حالة وافدة من الخارج، ليصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس إلى حوالي 28 مليونا.وقد انخفضت الحصيلة اليومية بحوالي 14 ألفا عن اليوم السابق، لكنها مازالت تمثل ارتفاعا بحوالي 5 آلاف إصابة عن الأسبوع الماضي، و13 ألف إصابة عن الأسبوعين الماضيين. كما تعد هذه الحصيلة الأكبر منذ 13 أسبوعا لأيام الأربعاء.وقالت السلطات الصحية إن عدد الحالات الجديدة يتزايد ببطء مرة أخرى مع تسجيل بعض التقلبات.وارتفع عدد الحالات الحرجة بمقدار اثنين عن اليوم السابق إلى 465 مريضا، وليظل أعلى من 400 مريض منذ 19 نوفمبر.كما تم تسجيل 58 حالة وفاة أخرى أمس الأربعاء، لترتفع الحصيلة التراكمية لحالات الوفاة إلى 31 ألفا و232 حالة. وبلغ معدل الوفيات 0.11%.