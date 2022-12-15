استجواب الرئيس السابق لجهاز المخابرات في قضية مقتل مسؤول مصائد الأسماك

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قال المدير السابق لجهاز المخابرات الوطني "بارك جي وان" أنه لم يعلم بإمكانية حذف الوثائق والملفات من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمخابرات قبل أن يتم استجوابه أمام النيابة العامة أمس الأربعاء.وصرح "بارك" بذلك للصحفيين في الساعة 10:30 مساء الأمس بعد استجوابه أمام النيابة لأكثر من 12 ساعة بشأن التستر المزعوم على حادث إطلاق النار الذي أودى بحياة مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي في عام 2020 على يد جنود كوريين شماليين.وقال "بارك" إنه كان يعتقد أنه لا يمكن الحذف الكامل للوثائق من على خوادم جهاز المخابرات الوطني، لكنه عرف بإمكانية "هذه الحقيقة المهمة" في أثناء الاستجواب.وأكد من جديد على أنه لم يصدر أي أوامر لموظفي الجهاز بمحو المعلومات المتعلقة بمقتل المسؤول "لي ديه جون"، كما قال إنه لم يتلق أي أوامر من الرئيس السابق "مون جيه إين" أو مستشار الأمن القومي السابق "صوه هون" لحذف المعلومات المتعلقة بالحادث.ورفض بارك الإدلاء بإجابة مباشرة عما إذا كان على علم بحذف أي وثائق أو ملفات.