أسعار الصادرات والواردات الكورية تنخفض في نوفمبر لأول مرة منذ 3 أشهر

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انخفضت أسعار الواردات والصادرات في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط الخام وانخفاض قيمة الوون مقابل الدولار الأمريكي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الخميس، سجل مؤشر أسعار الواردات 148.07 نقطة في نوفمبر، بانخفاض نسبته 5.3% عن الشهر الأسبق.وتمثل تلك القيمة أول انخفاض شهري منذ 3 أشهر، لكنها تمثل أيضا زيادة بنسبة 14.2% مقارنة بالعام السابق.ويعزى ذلك الانخفاض إلى تراجع أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة الوون.وقد انخفض سعر خام "دبي"، وهو المؤشر الرئيسي للنفط في كوريا الجنوبية، بنسبة 5.4% على أساس شهري في نوفمبر، وتراجعت قيمة العملة الكورية بنسبة 4.4% مقابل الدولار.ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر أسعار الصادرات بنسبة 5.2% على أساس شهري إلى 125.82 نقطة في نوفمبر، وهو أول انخفاض منذ ثلاثة أشهر أيضا.كما يمثل ذلك أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2009، عندما تراجعت قيمة المؤشر بـ6.1%.وعلى أساس سنوي، تمثل قيمة مؤشر أسعار الصادرات في نوفمبر ارتفاعا بـ8.6%.