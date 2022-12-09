إلغاء عضوية إيران في لجنة الأمم المتحدة للمرأة

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تم إلغاء عضوية إيران من منظمة خاصة بالمرأة تابعة للأمم المتحدة بسبب قمع السلطات الإيرانية لمظاهرات مناهضة للحكومة.جاء ذلك في اجتماع عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة أمس في مقر المنظمة الدولية بمدينة "نيويورك" الأمريكية، حيث تبنى قرارا ينص على إلغاء عضوية إيران من لجنة المرأة التابعة للمجلس.وفي عملية التصويت المعنية، وافقت على القرار 29 دولة بينما اعترضت عليه 8 دول، مع امتناع 16 دولة عن التصويت.وكانت كوريا الجنوبية ضمن الدول التي وافقت على القرار كعضو في المجلس، من أجل مواكبة موقف الدول الغربية بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة والدول الأوربية، بينما كانت الصين وروسيا من الدول التي اعترضت على القرار الذي كانت الولايات المتحدة قد اقترحه، وينص على وقف عضوية إيران فورا ومنعها من ممارسة عملها خلال الفترة المتبقية لها كعضو في لجنة المرأة، والتي كان من المقرر أن تستمر حتى عام 2026.يذكر أن اللجنة مكونة من ممثلي 45 دولة وتتقدم بتقارير حول تحسين مكانة المرأة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تقديم توصيات في هذا الشأن.وقد شهدت إيران مظاهرات مناهضة للحكومة على مدار 3 أشهر احتجاجا على وفاة الطالبة الجامعية الإيرانية "مهسا أميني" بعد أن اعتقلتها "شرطة الآداب" في طهران في شهر سبتمبر الماضي.وتتعامل الحكومة الإيرانية بطريقة قاسية مع الاحتجاجات من خلال قمعها باستخدام وسائل عنيفة وإصدار أحكام بالإعدام على بعض المتظاهرين المعتقلين، وهو ما أثار انتقادات من قبل المجتمع الدولي.