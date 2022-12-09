سيول تقدم دعما لقدامى المحاربين المغاربة في الحرب الكورية

Photo : YONHAP News

تسعى الحكومة الكورية حاليا لتقديم دعم لقدامى المحاربين المغاربة الذين شاركوا في الحرب الأهلية الكورية.وقالت وزارة شؤون الوطنيين وقدامى المحاربين إن وفدا حكوميا برئاسة وكيل الوزارة "يون جونغ جين" قد غادر البلاد اليوم، وسوف يقوم بجولة تشمل كلا من لبنان وفرنسا والمغرب حتى يوم 23 من هذا الشهر من أجل التعاون في مشروعات دعم المحاربين القدامى مع الدول التي كانت قد شاركت في الحرب الكورية.وأضافت أنه بعد أن تم التأكد لأول مرة رسميا من أن عددا من قدامى المحاربين المغاربة قد شاركوا في الحرب مع القوات الفرنسية ضمن قوات الأمم المتحدة، سيقوم الوفد بزيارة للمغرب يوم 20 من هذا الشهر من أجل إجراء مناقشات حول سبل دعمهم مع المسؤولين الحكوميين هناك.يذكر أن فرنسا كانت تعترف بالأسرة الملكية المغربية عندما كانت المغرب محمية فرنسية، وبعد نشوب الحرب العالمية الثانية في عام 1939، أوصى الملك "محمد الخامس" الشعب المغربي بالانضمام إلى القوات الفرنسية من أجل حماية الحرية في فرنسا وحلفائها، ومن ثم تطوع حوالي 90 ألف مواطن مغربي في القوات وشارك بعضهم في الحرب الكورية.وكانت السفارة الكورية لدى المغرب قد أوضحت الشهر الماضي بأنها تعرفت على قائمة بأسماء 24 من قدامى المحاربين المغاربة، وتحاول حاليا معرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا.ومن المتوقع أن يزور المسؤول الكوري مقبرة الملك المغربي الراحل "محمد الخامس" الذي أعلن عن المرسوم الخاص بمشاركة الشعب المغربي في الحرب الكورية، لوضع أكليل من الزهور، كما سيلتقي مع المندوب الساميلقدامى المقاومين وأعضاء جيش التحرير "مصطفى الكتيري" لتسليمه شهادة باسم نظيره الكوري "بارك مين سيك" تعبيرا عن الشكر على التعاون في اكتشاف السجلات الخاصة بقدامى المحاربين المغاربة الذين شاركوا في الحرب الكورية.