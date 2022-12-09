اتساع الفارق بين سعري الفائدة الكوري والأمريكي

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قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية، وبالتالي اتسع الفارق بين سعر الفائدة الأمريكي وسعر الفائدة الكوري البالغ 3.25% بمقدار 1.25 نقطة مئوية، وهو الأكبر منذ 22 عاما.وعقد البنك المركزي الأمريكي اجتماعا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية يومي أمس وأول من أمس، قرر فيه رفع سعر الفائدة مما بين 3.75% و4%، إلى ما بين 4.25% و4.5%، مثلما كان متوقعا.واتضح أيضا أنه من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الفائدة في الولايات المتحدة في العام القادم 5.1%.وكان البنك المركزي الكوري قد رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25% يوم 24 من شهر نوفمبر الماضي، وصرح محافظ البنك "لي تشانغ يونغ" وقتها بأن معظم الأعضاء في لجنة الرقابة المالية يقترحون رفع السعر إلى 3.5%.وإذا توقف كل من البنكين الكوري والأمريكي عن رفع سعر الفائدة عند 3.5 %، و5 % على التوالي، فمن المتوقع أن يبلغ الفارق بينهما 1.5%، وهو ما سيؤدي على الأرجح إلى خروج رؤوس الأموال الأجنبية من كوريا، وكذلك ارتفاع الأسعار نتيجة لانخفاض قيمة الوون الكوري أمام الدولار.وبالتالي من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الكوري أيضا على اتجاه رفع سعر الفائدة حتى النصف الأول من العام القادم.