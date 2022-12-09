القروض الحكومية الكورية تتجاوز ألف تريليون وون لأول مرة في عام 2021

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اتضح أن نسبة القروض الحكومية العامة قد تجاوزت مستوى 50% في العام الماضي، كما اقتربت نسبة القروض التي تشمل القطاع العام إلى جانب الحكومات المركزية والمحلية من مستوى 70%.جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة المالية بعنوان "إحصاءات قروض الحكومات المركزية والمحلية والقطاع العام لعام 2021"، تبين فيه أن القروض الحكومية بلغت 1066 تريليونا و200 مليار وون في العام الماضي، بزيادة نسبتها 12.8% مقارنة مع العام الأسبق.كما ارتفعت النسبة مقابل إجمالي الناتج القومي بـ2.8% خلال نفس الفترة لتتجاوز مستوى 50% لأول مرة.، بعدما ظلت ترتفع بثبات من 40% في عام 2018، إلى 42.1% في عام 2019، ثم 48.7% في عام 2020، و51.5% في عام 2021.ومن بينها، كان مبلغ 975 تريليونا و700 مليار وون من القروض الحكومية العامة من حسابات الحكومة المركزية وصناديقها، حيث أصدرت الحكومة 110 تريليونات و400 مليار وون من سندات الخزينة.الجدير بالذكر أن نسبة القروض الكورية تقارب 56.5% وهو نفس متوسط نسب القروض للدول الصناعية الرئيسية التي لا تستخدم العملات الأساسية الدولية بما في ذلك السويد والنرويج، إلا أنها أقل من نسبة 92.3% وهي متوسط النسبة للدول التي تستخدم العملات الأساسية الدولية بما في ذلك أستراليا وكندا والولايات المتحدة.