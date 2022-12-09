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تضاعف صافي أرباح الشركات الكورية في العام الماضي نتيجة لازدهار الصادرات ورفع نظام التباعد الاجتماعي، ليسجل رقما قياسيا غير مسبوق.وزادت أرباح الشركات العامة في الصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومرافق الإقامة والمطاعم.جاء ذلك في تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم، تضمن نتائج "مسح أنشطة الشركات المحلية لعام 2021"، الذي تم إجراؤه في شهر يوليو الماضي على الشركات الكورية التي يعمل فيها أكثر من 50 موظفا دائما، ويتجاوز رأس مال كل منها مستوى 300 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مائتين وخمسة عشر ألف دولار.وقد بلغ عدد الشركات الخاضعة للمسح 13 ألفا و448 شركة، بزيادة نسبتها 0.1% مقارنة مع مسح العام الماضي، وبلغ عدد العاملين في تلك الشركات 5 ملايين و916 ألفا، بزيادة نسبتها 4.3%.وأوضح مسؤول في هيئة الإحصاءات أن السبب في زيادة أرباح الشركات الكورية يرجع إلى الزيادة الكبيرة في صادرات الصناعات التحويلية، إلى جانب ازدهار صناعة مرافق الإقامة مع العودة إلى الحياة الطبيعية من آثار جائحة كورونا.