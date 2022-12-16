الرئيس يون يؤكد على ضرورة الإصلاحات في العمل والتعليم ونظام المعاشات

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قال الرئيس الكوري الجنوبي "يون صوك يول" أمس الخميس إن إصلاح أنظمة العمل والمعاشات والتعليم في ليس أمرا اختياريا، لكنه ضروري للأجيال القادمة.وشدد الرئيس على أهمية الإصلاحات الرئيسية الثلاثة خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع لجنة مكونة من 100 من المواطنين، وتم بثها عبر التلفزيون، حيث شدد "يون" على أن تلك الإصلاحات ضرورية لاستدامة البلاد وللأجيال القادمة.وقال "يون" إن تلك الإصلاحات لا تتمتع بشعبية، ولكن يجب على الدولة تنفيذها وألا تتجنبها، موضحا أن إصلاح نظام المعاشات سيضمن ألا تفقد الأجيال القادمة الدافع للعمل، وسيوفر إصلاح قطاع العمل وظائف لائقة للأجيال القادمة، بينما سيضمن إصلاح قطاع التعليم بقاء الأجيال القادمة قادرة على المنافسة على الساحة العالمية.وبوجه خاص، شدد "يون" على أهمية إصلاح قطاع العمل، وقال إن تخريب قضايا العمل والعمال لتحقيق مكاسب حزبية قد يكون له عواقب وخيمة على كل من السياسة والاقتصاد.وأضاف الرئيس أنه يتعين إرساء سيادة القانون لضمان استقرار العلاقات بين العمال والإدارة في الشركات.