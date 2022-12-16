الأمم المتحدة تتبنى قرار حقوق الإنسان في كوريا الشمالية للعام الثامن عشر

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الخميس قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، ودعت إلى بذل جهود لمعالجة هذه القضية.وفي اجتماع للجمعية العامة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، تم تمرير القرار بالإجماع دون تصويت، وهو القرار الثامن عشر من نوعه منذ عام 2005، والأول الذي تشترك كوريا الجنوبية في رعايته منذ 4 سنوات.وأضاف قرار هذا العام دعوة كوريا الشمالية إلى الكشف عن جميع المعلومات المتعلقة بالرعايا الأجانب الذين تعرضوا لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل النظام، لأسرهم وحكومات بلادهم.وجاءت هذه الإضافة بعد جهود كوريا الجنوبية للحصول على تفاصيل مقتل مسؤول مصائد الأسماك الكوري الجنوبي برصاص جنود كوريين شماليين بالقرب من الحدود البحرية الغربية في عام 2020.كما حث القرار مجلس الأمن الدولي على النظر في إحالة كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.