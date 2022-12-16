كوريا الشمالية تدعي نجاح اختبارها لمحرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع

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ادعت كوريا الشمالية أنها نجحت في اختبار "محرك يعمل بالوقود الصلب عالي الدفع"، ضمن تطويرها لسلاح استراتيجي جديد، في ساحة إطلاق الأقمار الاصطناعية في منطقة "سو هيه".وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الجمعة إن معهدا تابعا لأكاديمية علوم الدفاع أجرى بنجاح اختبار إطلاق ثابت لمحرك يعمل بالوقود الصلب بقوة دفع بلغت 140 طنا صباح أمس الخميس.وأضافت الوكالة أن الاختبار تم إجراؤه للتحقق من جميع المميزات التقنية المحددة لمحركات الوقود الصلب عالي الدفع، وأثبتت النتائج موثوقية المحرك واستقراره.وأشارت الوكالة إلى أن أول اختبار من هذا النوع تم تنفيذه بتوجيه من الزعيم "كيم جونغ أون"، ونقلت عنه إشادته به بصفته "حلا للتحديات المهمة في عملية تحقيق أهداف الأسلحة الاستراتيجية، في إطار الخطة الخمسية للدفاع وتطوير الأسلحة"، حيث أشاد "كيم" بالمسؤولين الذين أجروا الاختبار، وأعرب عن أمله في صنع نوع جديد آخر من الأسلحة الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن.