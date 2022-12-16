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استمرار الموجة الباردة في المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية

Write: 2022-12-16 10:28:47

استمرار الموجة الباردة في المناطق الوسطى من كوريا الجنوبية

Photo : KBS News

استمرت الموجة الباردة في التأثير على كوريا الجنوبية اليوم الجمعة، مع صدور تنبيهات وتحذيرات بشأن انخفاض درجات الحرارة في المناطق الداخلية في المنطقة الوسطى ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".
وانخفضت درجات الحرارة في سيول إلى 9 درجات مئوية تحت الصفر في حوالي الساعة 6 صباحا. ومن المتوقع أن تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة لما دون الصفر في فترة ما بعد الظهر أيضا، حيث ستكون درجات الحرارة العظمى بين 2 و6 درجات مئوية تحت الصفر.
وسوف تستمر الموجة الباردة حتى عطلة نهاية الأسبوع، حيث يُتوقع انخفاض درجة الحرارة في الصباح في سيول إلى 14 درجة تحت الصفر يوم الأحد. ومن المتوقع أن تنتهي الموجة الباردة الحالية بحلول يوم الثلاثاء.
ومن المتوقع تساقط ثلوج كثيفة على المقاطعات الغربية غدا السبت، بمعدلات تتراوح بين 3 و8 سنتيمترات في مقاطعات "تشونغ تشُنغ" و"جولا"، وأكثر من 10 سنتيمترات في المناطق الساحلية الغربية من مقاطعة شمال "جولا".

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