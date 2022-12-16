هيون ديه تعيد تقييم استثماراتها في جورجيا بسبب قانون تخفيض التضخم الأمريكي

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حذر مسؤول كبير في شركة "هيون ديه موتور" الكورية لإنتاج السيارات من أن الشركة قد تعيد تقييم خطتها الاستثمارية في ولاية "جورجيا" الأمريكية إذا أدى قانون تخفيض التضخم إلى الإضرار بأعمالها.وأصدر "روبرت هود" نائب رئيس الشؤون الحكومية بشركة "هيون ديه" هذا الموقف أمس الخميس خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز "ويلسون"، حيث ناقش خطط الشركة لبناء أول مرفق لتصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات الخاصة بها في "جورجيا"، بهدف بدء الإنتاج المحلي في النصف الأول من عام 2025.وردا على سؤال عما إذا كان القانون يمكن أن يؤدي إلى سحب أو تقليص خطة الاستثمار في "جورجيا"، قال "هود" إن ذلك قرار اقتصادي يتعين على الشركة الاستمرار في مراقبته. وأضاف أن عدم زيادة المبيعات سيؤدي إلى إثارة تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية العملية للمصنع، في إشارة إلى أنه يتعين على الشركة زيادة مبيعاتها وحصتها في سوق السيارات الكهربائية.وأشار إلى أنه على الرغم من أن الشركة تلقت حوافز قوية من الدولة، إلا أن عليها التزامات أيضا، بما في ذلك حصص التوظيف، وقد يؤدي عدم تلبية هذه المعايير إلى فرض عقوبات.وقال "هود" إنه إذا استمر قانون تخفيض التضخم في إلحاق الضرر بنمو الشركة، فلن يكون أمامها خيار سوى إعادة تقييم توجهاتها.