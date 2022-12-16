الرئيس يون يدعو وكالة الطاقة الذرية لدعم نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية

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التقى الرئيس "يون صوك يول" مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي" أمس الخميس، حيث ناقشا قضية الأسلحة النووية لكوريا الشمالية وبعض القضايا الأخرى.وخلال الاجتماع الذي عُقد في المكتب الرئاسي، أعرب "يون" عن مخاوفه بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي، وطالب بمشاركة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جهود نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، من خلال تعزيز وضع الاستعداد للمراقبة والتفتيش فيما يتعلق بأنشطة بيونغ يانغ النووية.وردا على ذلك، قال "غروسي" إنه يتفهم تماما مع المخاوف العالمية بشأن القضية النووية لكوريا الشمالية، وتعهد بأن تبذل وكالته قصارى جهدها لردع البرنامج النووي الكوري الشمالي، وحماية نظام حظر الانتشار النووي العالمي.كما نقل الرئيس "يون" مخاوف كوريا الجنوبية بشأن خطة اليابان لتصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المعطلة إلى المحيط في الربيع القادم.ودعا الرئيس الكوري إلى إجراء تحقيق علمي وموضوعي لهذه العملية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن جانبه قال "غروسي" إن الوكالة ستتواصل عن كثب مع كوريا الجنوبية، كما ستكشف على الفور عن جميع المعلومات ذات الصلة.