وزير الخارجية الصيني يزور كوريا الجنوبية قبل نهاية هذا العام

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من المتوقع أن يقوم عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" بزيارة إلى كوريا الجنوبية قبل نهاية هذا العام.وطبقا لمصادر دبلوماسية متعددة، تجري السلطات الدبلوماسية الكورية والصينية مشاورات حول هذه الزيارة في غضون هذا الشهر.ومن المتوقع أن يبحث الجانبان الكوري والصيني القضايا المتعلقة بزيارة الرئيس الصيني "شي جين بينغ" لكوريا الجنوبية إذا تحققت زيارة الوزير الصيني إلى سيول، خاصة المكان الذي ستعقد فيه محادثات القمة الكورية الصينية.وقد عقد وزيرا الخارجية الكوري والصيني محادثات عبر الفيديو يوم الاثنين الماضي، اتفقا فيها في الرأي حول تسريع التبادلات بين البلدين على مختلف المستويات.ويذكر أن الوزير الصيني "وانغ" ظل يقوم بزيارات لكوريا الجنوبية لمدة يومين خلال النصف الثاني من كل عام منذ عام 2019.وقام "وانغ" بزيارة لسيول في شهر سبتمبر من العام الماضي، والتقى بعدد من كبار المسؤولين الكوريين، بمن فيهم الرئيس السابق "مون جيه إين" ووزير الخارجية السابق "جونغ أوي يونغ".