رصد هيكل لاختبار محرك صاروخ يعمل بالوقود الصلب في كوريا الشمالية

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تم رصد أول منصة أفقية لاختبار محرك صاروخ قيد الإنشاء في موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية في كوريا الشمالية.وقال موقع "بيوند بارالل" المتخصص في شؤون كوريا الشمالية، والتابع للمركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية أمس الخميس، إن نتائج تحليلات الصور التي التقطتها شركتا "بلانت لابس" و"ميكسا" للأقمار الاصطناعية أفادت بوجود تحركات لإنشاء هيكل جديد في موقع إطلاق الأقمار الاصطناعية في مقاطعة شمال "بيونغ آن" الكورية الشمالية.كما تشير الصور التي تم التقاطها يوم الثاني من ديسمبر الجاري إلى أن عمليات الإنشاء في الموقع قد أحرزت تقدما في الآونة الأخيرة، خاصة عملية إنشاء هيكل جديد على بعد 200 متر عن المنصة العمودية لاختبار المحركات الصاروخية.وأضاف الموقع أن المنصة الجديدة الجاري إنشاؤها حاليا يعتقد أنها منصة أفقية لاختبار محرك صاروخ يعمل بالوقود الصلب.وعادة ما يتم اختبار محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل على منصات عمودية، فيما يتم اختبار محركات الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب على منصات أفقية.وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت أمس الخميس أنها نجحت في اختبار أرضي لمحرك صاروخ عالي الدفع يعمل بالوقود الصلب بتوجيه من زعيمها "كيم جونغ أون".