حجم مبيعات صناعة السينما في كوريا يتجاوز تريليون وون

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تجاوز إجمالي حجم مبيعات صناعة السينما في كوريا الجنوبية تريليون وون منذ بداية هذا العام وحتى شهر نوفمبر الماضي، وذلك لأول مرة منذ بدء جائحة كورونا.وطبقا لتقرير صادر عن لجنة الأفلام الكورية أمس الخميس، بلغ إجمالي حجم مبيعات صناعة السينما في كوريا الجنوبية تريليونا و2.6 مليار وون خلال الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، بزيادة نسبتها 100.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 42% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، أي قبل انتشار فيروس كورونا.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد جمهور السينما خلال الفترة المذكورة بلغ 98 مليونا و630 ألف شخص، بزيادة 89.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبانخفاض نسبته 51.7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.وقال التقرير إن إجمالي حجم مبيعات السينما الكورية في 11 شهرا الأولى من هذا العام بلغ 578 مليار وون، بزيادة نسبتها 254.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ حجم مبيعات السينما في شهر نوفمبر الماضي 63.5 مليار وون، أي ما يعادل 40.8% من حجم مبيعاتها خلال نفس الفترة من عام 2019.