مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون الإنفاق العسكري

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أقر مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي، وأرسله إلى مكتب الرئيس "جو بايدن" للتوقيع عليه قبل الموعد النهائي في نهاية السنة الجارية.وبلغت ميزانة الدفاع للولايات المتحدة للعام القادم 858 مليار دولار، وهي المعروفة رسميا باسم "مشروع قانون التفويض الدفاعي".وينص القانون على أن يتم الحفاظ على حجم القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية عند مستوى 28 ألفا و500 جندي في العام القادم، وأن يتم تقديم قوة ردع موسع لكوريا الجنوبية باستخدام جميع القدرات الدفاعية بناء على معاهدة الدفاع المتبادل.كما ينص على أن يتم تشكيل فريق عمل منفصل بقيادة مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض لمواجهة الضعوط الاقتصادية الصينية، ويؤكد أن الصين لم تعد دولة نامية.ويقضي القانون بتقديم دعم مالي تقدر قيمته بـ10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة بدءا من العام القادم لإنفاقها على شراء أسلحة أمريكية، كما يقضي بتقديم 800 مليون دولار لأوكرانيا كدعم أمني إضافي.وكان مجلس النواب الأمريكي قد وافق على مشروع القانون يوم الثامن من ديسمبر الجاري.