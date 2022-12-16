وكالة الطاقة الذرية تعرب عن استعدادها للقيام بدور في حل القضية النووية لكوريا الشمالية

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قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل ماريانو غروسي" إن الوكالة مستعدة لأن تلعب دورا أكبر في حل القضية النووية لكوريا الشمالية.وشدد "غروسي" في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الجمعة على ضرورة فتح نافذة للحوار لحل هذه القضية.وقد وصل "غروسي" الذي تولى منصبه في شهر ديسمبر من عام 2019، إلى سيول أول من أمس الأربعاء في زيارة تستغرق 3 أيام بناء على دعوة تلقاها من وزير الخارجية الكوري "بارك جين".وفي أثناء إقامته في كوريا، التقى "غروسي" مع الرئيس الكوري "يون صوك يول"، ووزير الخارجية "بارك جين"، ووزير العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات "لي جونغ هو"، وتبادل معهم الآراء حول احتمال قيام بيونغ يانغ بتجربة نووية، وخطة اليابان لتصريف المياه الملوثة إشعاعيا من محطة فوكوشيما النووية إلى البحر.وصرح "غروسي" للصحفيين بأن كوريا الشمالية تواصل بذل جهود مكثفة بشأن تخصيب المواد النووية ومعالجتها، وأنها تحاول استعادة النفق رقم 3 في موقع "بونغ كيه ري" للاختبارات النووية، وأكد أن الوكالة مستعدة لإرسال فريق تفتيش إلى كوريا الشمالية إذا لزم الأمر.وفيما يخص قلق كوريا الجنوبية من خطة اليابان لتصريف المياه الملوثة من محطة فوكوشيما النووية، قال "غروسي" إن الوكالة تدرك جيدا مدى قلق كوريا، موضحا أن تصريف تلك المياه الملوثة يجب أن يتم وفقا لمعايير السلامة الدولية.