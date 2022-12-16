الحكومة قلقة للشهر السابع على التوالي من تباطؤ الاقتصاد الكوري

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أعربت الحكومة الكورية عن قلقها للشهر السابع على التوالي من تباطؤ الاقتصاد الكوري.ووفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، تتباطأ وتيرة انتعاش الاستهلاك المحلي، وتتراجع الصادرات والمعنويات الاقتصادية، بينما تظل الأسعار مرتفعة.وكانت الحكومة قد أعربت عن قلقها من تباطؤ الاقتصاد الكوري لأول مرة في شهر يونيو الماضي.وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في شهر نوفمبر الماضي شهد ارتفاعا بنسبة 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مسجلا بذلك أعلى من 5% للشهر السابع على التوالي منذ شهر مايو الماضي.وانخفض حجم صادرات كوريا بنسبة 5.7% في شهر أكتوبر، و14% في شهر نوفمبر الماضي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.كما انخفض حجم إنتاج صناعات الخدمات في شهر أكتوبر الماضي بنسبة 0.8% مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك انخفاضا للشهر الثاني على التوالي، فيما شهد حجم مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 0.2%.وبلغ مؤشر ثقة المستهلكين في شهر نوفمبر الماضي 86.5 نقطة بانخفاض مقداره 2.3 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.