كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين في اتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه البحر الشرقي اليوم الأحد.ويعمل الجيش الكوري الجنوبي على تحليل تفاصيل الإطلاق، بما في ذلك مدى الصاروخين وسرعتهما وارتفاعهما.ويأتي الاستفزاز الصاروخي الأخير بعد حوالي شهر من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات، وبعد يوم واحد من الذكرى الحادية عشرة لوفاة الزعيم السابق "كيم جونغ إيل".وقد أطلقت كوريا الشمالية 62 صاروخا باليستيا و3 صواريخ "كروز" خلال هذا العام.ويبدو أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخين احتجاجا على تبني الأمم المتحدة مؤخرًا لقرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشمال، وكذلك احتجاجا على الاستراتيجية الأمنية الجديدة لليابان، والتي تعلن عن خطط لامتلاك قدرات هجومية استباقية في مواجهة التهديدات المتزايدة من الصين وكوريا الشمالية.