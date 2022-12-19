المعسكر الحاكم يعقد اجتماعا تشاوريا حول إصلاحات العمل والتعليم

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عقدت الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الحاكم في كوريا اجتماعا أمس الأحد لمناقشة الإصلاحات في العمل والتعليم ومشروع قانون الميزانية للعام القادم.وتم عقد الاجتماع في الساعة الثانية من بعد الظهر في المقر الرسمي لرئيس الوزراء في وسط سيول. وناقش الاجتماع خطط إصلاح العمل التي اقترحتها مؤخرا جمعية أبحاث سوق العمل المستقبلية من اجل إصلاح نظام الأجور ونظام العمل لمدة 52 ساعة أسبوعيا.وكانت الجمعية قد اقترحت في الأسبوع الماضي أن تدار ساعات العمل الإضافي، المسموح بها الآن على أساس أسبوعي، على أساس شهري أو ربع سنوي أو حتى نصف سنوي أو سنوي. كما نصحت أرباب العمل بدفع أجور أعلى للموظفين الأكثر إنتاجية بغض النظر عن فترة خدمتهم.وقد حضر الاجتماع كبير المساعدين الرئاسيين "كيم ديه كي"، ورئيس الوزراء "هان دوك سو"، والرئيس المؤقت لحزب قوة الشعب "تشونغ جين سوك"، وزعيم التكتل البرلماني للحزب "جو هو يونغ"، وكبير صناع السياسات في الحزب "سونغ إيل جونغ".