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الثلوج الكثيفة والرياح القوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية في جيجو

Write: 2022-12-19 10:52:42

الثلوج الكثيفة والرياح القوية تتسبب في إلغاء رحلات جوية في جيجو

Photo : YONHAP News

تسبب تساقط الثلوج بغزارة والرياح القوية في إلغاء العديد من الرحلات الجوية في مطار جيجو الدولي أمس الأحد.
ووفقا لمكتب شركة المطارات الكورية الإقليمي في جزيرة جيجو، فإنه حتى صباح أمس الأحد تم إلغاء 51 رحلة خارجية و44 رحلة قادمة إلى المطار، وتم إعادة توجيه رحلتين قادمتين إلى مطارات أخرى، بينما تم تأجيل موعد إقلاع رحلة واحدة إلى الخارج.
وأضاف المكتب أن ست رحلات داخلية فقط من أصل 470 كانت مقررة يوم أمس الأحد، قد تمت بشكل طبيعي، حيث تعرضت المنطقة هبوب الرياح القوية.
وحسبما صرحت السلطات المسؤولة، فقد تم تعليق خدمات العبارات التي تربط جزيرة جيجو بالمناطق الأخرى من البلاد تماما بسبب الطقس القاسي مع وجود تحذيرات من الموج العالي في المنطقة.


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