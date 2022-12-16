كيم جونغ أون يتغيب عن ذكرى وفاة والده

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تغيب الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" عن حضور حدث أقيم بمناسبة الذكرى الحادية عشرة على وفاة والده الزعيم السابق الراحل "كيم جونغ إيل"، أول من أمس السبت.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أمس الأحد، إن كبار المسؤولين في البلاد زاروا قصر "كوم سو سان" في بيونغ يانغ في اليوم السابق لتقديم الاحترام لـ"كيم جونغ إيل".وأضافت الوكالة أن مسؤولين من حزب العمال الحاكم واللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى وكبار المسؤولين العسكريين زاروا القصر وقدموا الزهور تكريما للزعيم الراحل.وأظهرت الصورة ذات الصلة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، كلا من رئيس الوزراء "كيم توك هون"، ووزيرة الخارجية "تشيه سون هي"، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب "باك جونغ تشون"، ومسؤولين آخرين، لكن "كيم جونغ أون" لم يظهر في الصورة.ومن غير المعتاد أن يتخطى "كيم" مثل هذه الأحداث السنوية بمناسبة إحياء ذكرى وفاة والده لأنه ظل يزور القصر كل عام في الأحداث العشرة السابقة.