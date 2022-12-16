معدلات تأييد الرئيس يون تتجاوز 40% لأول مرة منذ شهر يونيو

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تجاوزت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" مستوى 40% لأول مرة منذ شهر يونيو الماضي.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثامن عشر وحتى السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري على 2509 من المواطنين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس "يون" إلى 41.1%، بارتفاع قدره 2.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، بينما بلغت معدلات المعارضة 56.8%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها معدلات تأييد الرئيس "يون" مستوى 40% في استطلاعات الرأي التي تجريها شركة "ريال ميتر" منذ الأسبوع الخامس من شهر يونيو الماضي.وكانت معدلات تأييد الرئيس "يون" قد ظلت في مستوى 30% منذ الأسبوع الأول من شهر يوليو الماضي، وبدأت تسجل ارتفاعا تدريجيا منذ الأسبوع الثالث من نوفمبر.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 41.4%، بزيادة قدرها 2.7% مقارنة الأسبوع الأسبق، فيما انخفضت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بمقدار 1.5%، لتصل إلى 43.7%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2%.