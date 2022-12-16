الاقتصادية توقعات بانخفاض نمو الصادرات الكورية إلى 0.5% العام القادم

وفقا لنتائح مسح أجرته شركة "مونو ريسيرش" بناء على طلب من اتحاد الصناعات الكورية على 150 شركة كورية حول مستقبل الصادرات في العام القادم، من المتوقع أن يصل معدل نمو الصادرات الكورية في العام القادم إلى 0.5% مقارنة بهذا العام.

وحسب الفئات الصناعية، من المتوقع أن تنخفض صادرات المنتجات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 1.9%، والمنتجات البيتروكيميائية بنسبة 0.5%، بينما ستنمو صادرات المنتجات الحديدية بنسبة 0.2%، والسيارات بنسبة 0.9%، والآلات والسفن بنسبة 1.7%، والمنتجات الحيوية والصحية بنسبة 3.5%.

وتوقعت 39.3% من الشركات المشاركة في المسح انخفاض الصادرات الكورية في العام القادم بسبب ضعف القوة التنافسية للمنتجات التصديرية الكورية الناجم عن ارتفاع أسعار المواد الخام، والركود الاقتصادي في وجهات الصادرات الكورية.

كما توقعت 53.3% من الشركات أن تكون أرباحها التصديرية في العام القادم مماثلة لهذا العام.

وأكدت الشركات على ضرورة الدعم الضريبي المتعلق بتوريد المواد الخام، ومنع الاضطرابات في لوجستيات التصدير، وبذل جهود دبلوماسية لحل مشكلة سلاسل التوريد، وذلك من أجل تعزيز القوة التنافسية للصادرات الكورية.