كوريا الشمالية تزعم أنها أجرت اختبارا مهما على قمر اصطناعي للتجسس

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ادعت كوريا الشمالية اليوم الاثنين أنها أجرت "اختبارا مهما ونهائيا" أمس لتطوير قمر اصطناعي للاستطلاع، وقالت إنها ستستكمل تطويره بحلول أوائل العام القادم.جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بعد أن قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى من منطقة "تونغ تشانغ ري" في مقاطعة شمال "بيونغ آن" باتجاه البحر الشرقي أمس الأحد.وخلافا لتحليل سيول، نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن متحدث باسم الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء قوله إن مركبة تحمل قمرا اصطناعيا تم إطلاقها بزاوية علوية تبلغ 500 كيلومتر من منطقة "سو هيه" لإطلاق الأقمار الاصطناعية في "تونغ تشانغ ري".وأضاف أن الاختبار استهدف تقييم قدرة النظام على التصوير بالأقمار الاصطناعية ونقل البيانات ونظام التحكم الأرضي، وأكد أن الاستعدادات لإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري سوف تستكمل بحلول شهر أبريل القادم.وكانت كوريا الشمالية قد زعمت أيضا أن إطلاق صواريخ "هوا صونغ 17" الباليستية العابرة للقارات في فبراير ومارس كان بمثابة اختبارات لتطوير قمر اصطناعي للتجسس.ولم يتم توضيح ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد أشرف على عملية الإطلاق أمس أم لا. وكان كيم قد تغيب عن حضور حدث أقيم أول من أمس السبت لإحياء الذكرى الحادية عشرة على وفاة والده "كيم جونغ إيل"، في قصر "كوم سو سان" في بيونغ يانغ.