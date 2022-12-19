منتخب الأرجنتين لكرة القدم يتغلب على نظيره الفرنسي ويفوز بأول بطولة منذ 36 عاما

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فاز منتخب الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم في قطر لعام 2022 بعد تغلبه على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح أمس الأحد.وفي المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "لوسيل"، فازت الأرجنتين على منتخب فرنسا حامل اللقب بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة والوقت الإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما. وكانت تلك المرة الأولى منذ 36 عاما التي تفوز فيها الأرجنتين بكأس العالم لكرة القدم، وهي المرة الثالثة لها بعد فوزها ببطولتيْ 1978 و1986، كما أنها المرة الأولى التي افوز فيها دولة من أمريكا اللاتينية منذ أن فازت البرازيل بكأس العالم الذي أقيم بواسطة كوريا الجنوبية واليابان في عام 2002.وقاد "ليونيل ميسي" فريقه إلى الفوز بتسجيل هدفين، وفاز بجائزة الكرة الذهبية الممنوحة لأفضل لاعب في البطولة، وهو نفس اللقب الذي فاز به أيضا في عام 2014.وسجل الفرنسي "كيليان مبابي" ثلاثة أهداف وحصل على جائزة الحذاء الذهبي بثمانية أهداف في المجموع، متجاوزا ميسي الذي أحرز إجمالي سبعة أهداف.وتم تسجيل رقم قياسي من الأهداف في بطولة قطر بلغ 172 هدفا إجماليا، وكان الرقم القياسي السابق هو 171 هدفا في كل من نهائيات كأس العالم 1998 في فرنسا وكأس العالم في البرازيل في عام 2014.