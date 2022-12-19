سيول تعلق على مطالبة طوكيو بشن هجوم مضاد على كوريا الشمالية

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رد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية على ادعاء اليابان بأنها لن تسعى للحصول على موافقة من سيول على شن هجوم مضاد على كوريا الشمالية، وقال إن هذه من بين القضايا التي يمكن مناقشتها في إطار التعاون الأمني الثلاثي الذي يشمل أيضا الولايات المتحدة. وقال مسؤول في المكتب الرائسي الكوري الجنوبي أمس إن كوريا الشمالية تشكل تهديدا ليس فقط على كوريا الجنوبية ولكن أيضا على اليابان، وهو ما يجعل طوكيو تشعر بقلق عميق بشأن إجراءات الدفاع عن النفس.وكان مسؤول في الحكومة اليابانية قد أدلى بتصريحات صحفية يوم الجمعة حول ما إذا كانت الحكومة اليابانية ستتشاور مع حكومة كوريا الجنوبية إذا قررت طوكيو شن هجوم مضاد على كوريا الشمالية، قال فيها إن هذا هو حق اليابان في الدفاع عن النفس، وأن اليابان لن تطلب الإذن من دولة أخرى بشأن هذه المسألة، وسوف تقرر فيها بنفسها.وقد وافقت الحكومة اليابانية في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي على ثلاث وثائق رئيسية بشأن الدفاع والأمن، بما في ذلك استراتيجية جديدة للأمن القومي تتضمن خططا لتأمين "القدرة على شن هجوم مضاد" لحماية نفسها بشكل أفضل من تهديدات الصين وكوريا الشمالية المجاورتين.