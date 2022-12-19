استئناف أعمال لجنة التحقيقات البرلمانية حول حادث إي تيه وان

Photo : YONHAP News

من المقرر أن تُستأنف اليوم الاثنين أعمال اللجنة البرلمانية الخاصة التي تم تشكيلها للنظر في حادث التدافع المميت في منطقة "إي تيه وان".وفي هذا الإطار، ستعقد اللجنة الخاصة اجتماعا عاما في الساعة 10:30 من صباح اليوم لتأكيد جدول التحقيق البرلماني وقوائم الشهود لحضور الجلسات. وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول يوم 24 نوفمبر، حيث عينت أعضائها الثلاثة الكبار، بمن فيهم رئيسها "أو سانغ هو" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، ولكن لم يتم إحراز تقدم يذكر منذ ذلك الحين.ومع ذلك، من المرجح أن يقاطع حزب "قوة الشعب" الحاكم اجتماع اليوم احتجاجا على ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق الحزبين بأن يتم أولا تمرير مشروع قانون ميزانية العام القادم، ثم بدء التحقيق في حادث "إي تيه وان" بعد ذلك.وقد فشلت الأحزاب السياسية في تسوية خلافاتهما حول خطة ميزانية العام القادم قبل انتهاء الموعد النهائي لتمرير مشروع قانون الميزانية يوم 2 ديسمبر. واستمرت حالة الجمود بعد عدة مواعيد نهائية حددها رئيس البرلمان "كيم جين بيو"، مع دفع الموعد النهائي مرة أخرى حتى نهاية اليوم الاثنين.