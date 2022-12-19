الحكومة الكورية تتعهد برفع نصيب الفرد من الدخل إلى 40 ألف دولار

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قال حزب "قوة الشعب" الحاكم والحكومة الكورية اليوم الاثنين إنهما يسعيان إلى رفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 40 ألف دولار عند نهاية فترة إدارة الرئيس "يون صوك يول" في عام 2027.وقال كبير صناع السياسات في الحزب "سونغ إيل جونغ" في إفادة إعلامية، إن الحكومة والحزب اتفقا على هذا الهدف خلال اجتماع عُقد في وقت سابق من اليوم، موضحا أن الاتفاق على ضرورة بلوغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى 40 ألف دولار بحلول عام 2027 من خلال إجراءات للتغلب على الأزمة الحالية وتنشيط الاقتصاد، وأن الإجراءات ذات الصلة سوف تنعكس في السياسات الاقتصادية بدءا من العام القادم.وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية في العام القادم، قال "سونغ" إن المشاركين في الاجتماع شددوا على ضرورة التعامل بشكل استباقي مع المخاطر، مع التنفيذ المستقر لسياسات الاقتصاد الكلي، وكذلك إدارة فائض الحساب الجاري. وتعهدت الحكومة والحزب الحاكم أيضا بتوسيع الجهود الإصلاحية بما يتجاوز قطاعات المعاشات والعمل والتعليم، والشروع في إصلاح الأنظمة المتعلقة بالتمويل والخدمات.