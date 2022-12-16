120 ألف شاب في كوريا يسعون للمزيد من ساعات العمل

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تبين أن عدد الشباب الذين يريدون المزيد من ساعات العمل يبلغ حوالي 120 ألف شخص هذا العام، وهو أكثر مما كان عليه قبل تفشي وباء كورونا.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاما و29 عاما، وتقل ساعات عملهم عن 36 ساعة أسبوعيا، ويسعون للمزيد من ساعات العمل، قد بلغ 117 ألف شخص منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي، بعد أن كان 102 ألف شخص في عام 2019 قبل انتشار فيروس كورونا.وقد شهد عدد الشباب الساعين للمزيد من ساعات العمل زيادة في الـ11 شهرا الأولى من عام 2020، ليصل إلى 148 ألف شخص، وانخفض بمقدار ألفي شخص خلال نفس الفترة من العام الماضي.وبلغ إجمالي عدد الشباب العاملين 4 ملايين و6 آلاف شخص في الـ11 شهرا الأولى من هذا العام، بعد أن كان 3 ملايين و945 ألف شخص في عام 2019، و3 ملايين و763 ألف شخص في عام 2000، و3 ملايين و877 ألف شخص في العام الماضي.وبلغ معدل عمالة الشباب 44.2% في العام الماضي، بعد أن سجل 43.5% في عام 2019، و42.2% في عام 2020.