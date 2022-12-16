الحكومة الكورية تدرس الرفع التدريجي لإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة

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تدرس الحكومة الكورية الرفع التدريجي لإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، ومن المتوقع أن تكشف الحكومة عن قرارها المتعلق بهذا الشأن يوم الجمعة القادم.ويذكر أنه قد أصبح من السائد عدم ارتداء الكمامات في كوريا الجنوبية رغم إلزام الحكومة بارتدائها في الأماكن المغلقة.ويقول بعض المواطنين إن وضع كورونا لن يسوء حتى ولو تم رفع إلزامية ارتداء الكمامات، فيما يرى البعض الآخر أنه يتوجب الحفاظ على إلزمية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، معربين عن اعتقادهم بأنه سيتم رفع إلزامية ارتداء الكمامات بعد انتهاء عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة.وفي هذه الأثناء، اتضح أن الحكومة تدرس إمكانية رفع إلزامية ارتداء الكمامات بشكل تدريجي وعلى مراحل.وبموجب خطة الحكومة، سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من رفع إلزامية الكمامات في الأماكن المغلقة باستثناء المواصلات العامة والمستشفيات، قبل أو بعد عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة .وقال مسؤول في السلطات الصحية إنه من الصعب تحديد موعد لرفع إلزامية ارتداء الكمامات لأن عدد المصابين بفيروس كورونا ظل يزداد منذ بداية شهر ديسمبر بعد أن كان قد انخفض في نوفمبر.وبلغ عدد حالات الإصابة الجديدة خلال الـ24 ساعة الماضية 26 ألفا و622 حالة، بزيادة مقدارها حوالي ألف حالة مقارنة بيوم الاثنين من الأسبوع الماضي.وبلغ عدد مرضى كورونا ذوي الحالات الخطيرة 535 شخصا، مسجلا بذلك أكثر من 500 شخص لليوم الثاني على التوالي.